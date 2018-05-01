Компания Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:04
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Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для OneDrive.
Общий доступ к файлам в Microsoft Teams
Teams — это хаб совместной работы, где люди совместно работают над файлами, общаются и оптимизируют процессы. Стремясь обеспечить согласованный обмен данными в Microsoft 365 — независимо от того, где вы делитесь своими файлами, будь то через приложения Office, Outlook, OneDrive или SharePoint, опыт совместного использования аналогичен —Microsoft привносит в Teams некоторые из уже известных вам возможностей совместного использования. Теперь пользователи смогут устанавливать знакомые элементы управления общим доступом и доступом непосредственно в Teams с добавленной возможностью делиться ссылкой с конкретным частным или групповым чатом. Это означает, что только люди в этом чате имеют доступ к общему контенту. Общие ссылки разумно согласовываются с именем файла, и весь общий доступ следует настройкам администратора и настроенным политикам.
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Известная папка перемещается в FRE
Новый опыт первой настройки теперь позволяет вам выбрать, какие известные папки Windows вы хотите синхронизировать с OneDrive. Перемещение важных папок в OneDrive позволяет использовать все возможности облака в наиболее продуктивных папках Windows. Это решение было принято при первой настройке, чтобы обеспечить оптимальную синхронизацию OneDrive с момента первого входа в систему.
Записи собраний и звонков Teams, хранящиеся в OneDrive и SharePoint
Записи собраний и звонков Teams теперь можно хранить в OneDrive for Business или в SharePoint, что дает возможность обмениваться записями с гостями или внешними пользователями, быстрее получать доступ к записям собраний и управлять записями с помощью средств контроля безопасности и соответствия, доступных для других типов файлов в Microsoft. Администраторы Teams могут выбрать место для хранения записей, обновив политики с помощью PowerShell. Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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