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Компания Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для OneDrive

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:04
  • Просмотров: 81

Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для OneDrive.

Общий доступ к файлам в Microsoft Teams

Teams — это хаб совместной работы, где люди совместно работают над файлами, общаются и оптимизируют процессы. Стремясь обеспечить согласованный обмен данными в Microsoft 365 — независимо от того, где вы делитесь своими файлами, будь то через приложения Office, Outlook, OneDrive или SharePoint, опыт совместного использования аналогичен —Microsoft привносит в Teams некоторые из уже известных вам возможностей совместного использования. Теперь пользователи смогут устанавливать знакомые элементы управления общим доступом и доступом непосредственно в Teams с добавленной возможностью делиться ссылкой с конкретным частным или групповым чатом. Это означает, что только люди в этом чате имеют доступ к общему контенту. Общие ссылки разумно согласовываются с именем файла, и весь общий доступ следует настройкам администратора и настроенным политикам.


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Известная папка перемещается в FRE

Новый опыт первой настройки теперь позволяет вам выбрать, какие известные папки Windows вы хотите синхронизировать с OneDrive. Перемещение важных папок в OneDrive позволяет использовать все возможности облака в наиболее продуктивных папках Windows. Это решение было принято при первой настройке, чтобы обеспечить оптимальную синхронизацию OneDrive с момента первого входа в систему.

Компания Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для OneDrive


Записи собраний и звонков Teams, хранящиеся в OneDrive и SharePoint

Записи собраний и звонков Teams теперь можно хранить в OneDrive for Business или в SharePoint, что дает возможность обмениваться записями с гостями или внешними пользователями, быстрее получать доступ к записям собраний и управлять записями с помощью средств контроля безопасности и соответствия, доступных для других типов файлов в Microsoft. Администраторы Teams могут выбрать место для хранения записей, обновив политики с помощью PowerShell. Узнать больше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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