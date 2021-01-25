Microsoft Planner и Tasks в Teams добавляют больше визуальных подсказок для проверки прогресса
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- Категория: Microsoft
- Дата: 25-01-2021, 22:45
- Просмотров: 298
Microsoft объявила о некоторых важных обновлениях, направленных на улучшение опыта планирования в приложении Tasks в Teams и Planner в Интернете. Компания заявляет, что эти функции позволяют пользователям «отмечать выполненные задачи и сохранять мотивацию» и помогают пользователям отслеживать свои задачи.
Во-первых, в Teams появилась новая функция анимации конфетти для выполненных задач и контрольных списков. Microsoft заявляет, что анимация — это только стилистическое обновление и запускается, когда пользователь щелкает кружок «Завершено» в задаче. Эта функция доступна в веб-приложении Planner с мая 2020 года.
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Кроме того, компания также добавила индикатор выполнения как в веб-приложение Planner, так и в приложение Tasks в Teams. Благодаря этому изменению пользователи теперь будут видеть новый индикатор выполнения в верхней части элемента контрольного списка в карточках задач в дополнение к традиционному числовому представлению.
В отличие от других обновлений, эти изменения не развёртываются постепенно и должны быть доступны всем сразу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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