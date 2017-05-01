Microsoft анонсировала HoloLens 2 Industrial Edition
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:42
- Просмотров: 164
Компания Microsoft анонсировала HoloLens 2 Industrial Edition. Эта версия HoloLens 2 разработана, создана и протестирована для поддержки строго контролируемых сред. HoloLens 2 Industrial Edition включает в себя следующее:
• Соответствует стандартам выбросов твердых частиц для чистых помещений класса 5 ISO 14644-1;
• Сертификат UL Class 1, Division 2;
• Расширенная 2-летняя гарантия;
• Программа быстрого обмена и замены;
HoloLens 2 Industrial Edition будет доступна для предзаказа с 1 февраля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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