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Microsoft анонсировала HoloLens 2 Industrial Edition

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:42
  • Просмотров: 164

Компания Microsoft анонсировала HoloLens 2 Industrial Edition. Эта версия HoloLens 2 разработана, создана и протестирована для поддержки строго контролируемых сред. HoloLens 2 Industrial Edition включает в себя следующее:

• Соответствует стандартам выбросов твердых частиц для чистых помещений класса 5 ISO 14644-1;
• Сертификат UL Class 1, Division 2;
• Расширенная 2-летняя гарантия;
• Программа быстрого обмена и замены;

HoloLens 2 Industrial Edition будет доступна для предзаказа с 1 февраля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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