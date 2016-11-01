Microsoft Teams получает приложения Milestones и Bulletins
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:47
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Microsoft объявила о выпуске приложений Milestones и Bulletins в Teams. Эти приложения построены на Microsoft Power Platform, чтобы пользователи могли управлять, отслеживать и совместно работать над групповыми проектами в рамках Teams.
Приложение Milestones в Teams помогает менеджерам быть в курсе своей работы, эффективно отслеживая проекты и инициативы в организации. Оно предоставляет инструменты для настройки проектов и рабочих элементов, назначения рабочих элементов сотрудникам и классификации рабочих элементов по этапам. Приложение упрощает просмотр статуса команды и обновлений рабочих элементов прямо в приложении, устраняя необходимость переключения платформ.
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Однако приложение Bulletins дает сотрудникам возможность получить доступ ко всем коммуникациям компании прямо в Microsoft Teams. С этим выпуском проектные команды смогут читать трансляции, заметки, объявления и новости компании. Приложение позволяет пользователям создавать/классифицировать новости бюллетеня, искать и читать сообщения, а также добавлять их в закладки для последующего чтения.
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Наконец, Microsoft заявляет, что эти приложения можно легко расширять или настраивать с помощью Power Platform в соответствии с конкретными потребностями вашей компании. Чтобы помочь пользователям начать работу, Microsoft опубликовала отдельные руководства по использованию приложений Milestones и Bulletins в Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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