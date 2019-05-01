Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:51
- Просмотров: 0
Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление до версии 4.2104.2.
Вот список новых возможностей:
• Оставайтесь в курсе своих задач – теперь ваши лучшие 3 задачи доступны на главной странице поиска. Отметьте их как выполненные прямо в Outlook или коснитесь, чтобы управлять другими задачами в To Do;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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