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Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:51
  • Просмотров: 0

Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление до версии 4.2104.2.

Вот список новых возможностей:

• Оставайтесь в курсе своих задач – теперь ваши лучшие 3 задачи доступны на главной странице поиска. Отметьте их как выполненные прямо в Outlook или коснитесь, чтобы управлять другими задачами в To Do;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
mspoweruser.com
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