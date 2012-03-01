Outlook в Интернете получит новую панель приложений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:22
- Просмотров: 122
Согласно посту в Центре сообщений Microsoft 365, Microsoft планирует немного по-новому взглянуть на Outlook в Интернете. Вскоре компания представит новую панель приложений для популярной корпоративной и деловой электронной почты, добавив ярлыки для часто используемых приложений Microsoft 365, таких как Word, PowerPoint, Excel, OneNote и Yammer.
Развертывание должно начаться в начале марта и завершиться к концу 2021 года. Когда новый опыт станет доступен для вас, вы заметите, что боковая панель в Outlook в Интернете будет иметь более современный вид, а иконки приложений Почта, Календарь, Контакты и To Do также переместились в верхнюю левую часть боковой панели, прямо рядом с почтовым ящиком. На сегодняшний день эти ярлыки находятся внизу левой боковой панели, независимо от того, свернута она или нет.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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