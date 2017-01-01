Microsoft подтверждает ключевые компоненты новых облачных предложений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:12
- Просмотров: 101
На NRF 2021 Microsoft представила Cloud for Retail - наряду с обновлениями для Dynamics 365 Commerce - хотя в то время никакой информации о новом облачном предложении не было. На прошлой неделе, тем временем, технический гигант представил три новых промышленных облака, а именно: Cloud for Financial Service, Cloud for Nonprofit и Cloud for Manufacturing.
Сегодня Microsoft подтвердила ключевые компоненты этих релизов, рассмотрела обновление для Cloud for Healthcare, а также отметила даты предварительной версии для каждого релиза.
Вкратце, все вышеупомянутые облачные сервисы были описаны следующим образом:
• Microsoft Cloud for Financial Services дает финансовым учреждениям возможность ускорить внедрение инноваций при соблюдении строгих отраслевых требований;
• Microsoft Cloud for Retail позволяет розничным продавцам лучше узнать своих клиентов, подключиться и персонализировать их опыт на протяжении всего пути к покупке, чтобы клиенты продолжали возвращаться;
• Microsoft Cloud for Nonprofit помогает организациям ускорить выполнение своих задач, повысить свое влияние и объединить людей и ресурсы;
• Microsoft Cloud for Manufacturing поддерживает производственную отрасль в поиске средств повышения эффективности, поскольку они стремятся опередить инновации и превзойти конкурентов;
• Microsoft Cloud for Healthcare улучшает взаимодействие с пациентами, расширяет возможности совместной работы медицинских бригад и улучшает клиническую и оперативную информацию;
Что касается Cloud for Healthcare, которое было запущено в прошлом году, первое обновление для платформы будет выпущено в апреле. Будут предложены четыре новые функции с упором на оптимизацию виртуального здоровья, самообслуживание пациентов и сотрудничество в сфере оказания медицинской помощи.
Что касается дат предварительной версии других предложений, то Cloud for Retail и Cloud for Financial Services должны быть доступны для публичной предварительной версии к концу этого месяца. Cloud for Nonprofit и Cloud for Manufacturing, тем временем, будут принимать клиентов для публичной предварительной версии к концу июня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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