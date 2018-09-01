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Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:13
  • Просмотров: 53

Сегодня Microsoft объявила о доступности приложения Microsoft Whiteboard в каналах и чате Microsoft Teams. С помощью этой новой функции вы можете создать доску, связанную с каналом Teams. Любой участник канала может редактировать и сотрудничать на досках с течением времени. Чтобы начать работу с Whiteboard, нажмите кнопку «+» в верхней части любого канала и чата Teams, чтобы добавить вкладку, выполните поиск «Whiteboard». Вы также можете опубликовать сообщение, чтобы уведомить канал о том, что интерактивная доска теперь включена.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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