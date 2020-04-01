Microsoft Teams получил приложение Channel calendar
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:33
- Просмотров: 0
Microsoft начала развертывать приложение Channel calendar для своего настольного клиента Teams, которое должно облегчить синхронизацию с коллегами. Улучшенная работа с календарем развертывается постепенно, и она должна стать общедоступной к концу этого месяца.
New!???? Channel calendar is available now in #MicrosoftTeams!— Dominic Williamson (@DominicWillit) January 11, 2021
Access all events in the channel from one place ????️???? pic.twitter.com/bBygsAP3Vu
С помощью этой функции пользователи смогут добавить общий календарь в качестве вкладки для каждого канала Teams, чтобы сделать его доступным для всех членов команды. Они смогут видеть запланированные собрания и события канала в виде календарной сетки. Microsoft Teams автоматически отправит уведомление на канал, как только любой пользователь назначит новое собрание. Он появится в ленте активности, и пользователи будут уведомлены, если они не отключили уведомления.
Чтобы добавить приложение календаря, вам нужно будет щелкнуть на иконку новой вкладки в верхней части канала. В окне «Добавить вкладку» найдите и добавьте Channel calendar из списка доступных приложений. Наконец, назначьте имя и нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить его в канал Teams.
Узнать другие подробности здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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