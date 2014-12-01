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Microsoft To Do скоро перестанет поддерживать некоторые версии iOS и MacOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:20
  • Просмотров: 120

Microsoft объявила, что Microsoft To Do перестанет поддерживать некоторые более старые версии iOS и macOS в ближайшее время.

Информация была доставлена через Центр администрирования Microsoft и проинформировала компании о том, что Microsoft будет поддерживать только последние версии соответствующих операционных систем.

Это означает, что Microsoft будет поставлять обновления только для устройств под управлением iOS 13 и macOS 10.14 и выше.

Приложения будут продолжать работать в настоящее время, но больше не будут получать улучшения.

Изменение вступит в силу 8 апреля 2021 года. Microsoft рекомендует компаниям обновить свои операционные системы до последних версий Apple.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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