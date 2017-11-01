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Microsoft Defender for Endpoint на Mac теперь предлагает лучшие средства контроля безопасности для USB-устройств

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:32
  • Просмотров: 152

Microsoft Defender for Endpoint — это корпоративное решение безопасности, предназначенное для обнаружения и устранения уязвимостей, уменьшения потенциальной поверхности атаки и упрощения централизованного управления безопасностью конечных точек. Сервис является кросс-платформенным и обеспечивает возможности безопасности на серверах Windows, macOS, Linux и Android. Теперь компания обновила свое решение для macOS, чтобы предложить более качественные и детализированные средства управления для USB-устройств.

Microsoft отметила, что многие конечные пользователи в организациях просто подключают USB-устройства к своим корпоративным машинам, не учитывая потенциальных рисков. Чтобы уменьшить эту поверхность атаки, компания теперь предлагает публичную предварительную версию USB storage device control для Mac, которая помогает существенно уменьшить эту поверхность атаки и смягчить потерю данных и вредоносное ПО.

Это достигается за счет поддержки возможностей принудительного применения «Audit and Block», контроля доступа к определенным USB-устройствам и кастомных политик, которые могут быть настроены для перенаправления пользователей на определенные URL-адреса при подключении ограниченного устройства. Это дополнительно обеспечивается наличием иерархических кастомных политик, содержащих поставщиков, продукты и серийные номера. Если USB-устройство не находится ни в одной из этих вложенных записей, их доступ по умолчанию определяется разрешением верхнего уровня для организации. Кастомные запросы также могут быть написаны ИТ-администраторами для идентификации событий USB в более детальном масштабе.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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