Доклад: Microsoft планирует закрыть сделку по приобретению Discord к следующему месяцу
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:54
- Просмотров: 149
Ранее на этой неделе сообщалось, что Discord ищет покупателя и что Microsoft ведет переговоры с компанией о возможном приобретении.
В новом отчете The Wall Street Journal утверждается, что Microsoft планирует закрыть сделку к следующему месяцу. Согласно WSJ, Microsoft ведет эксклюзивные переговоры с Discord и планирует закрыть сделку на сумму более $10 млрд к следующему месяцу.
В последнее время Microsoft сосредоточилась на играх, поскольку недавно приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda. В прошлом году компания даже пыталась приобрести TikTok, когда бывший президент Дональд Трамп вынудил ByteDance продать американские подразделения компании американской компании.
Если сделка состоится, то это станет крупнейшим приобретением Microsoft с момента покупки LinkedIn в 2016 году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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