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Доклад: Microsoft планирует закрыть сделку по приобретению Discord к следующему месяцу

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:54
  • Просмотров: 149

Ранее на этой неделе сообщалось, что Discord ищет покупателя и что Microsoft ведет переговоры с компанией о возможном приобретении.

В новом отчете The Wall Street Journal утверждается, что Microsoft планирует закрыть сделку к следующему месяцу. Согласно WSJ, Microsoft ведет эксклюзивные переговоры с Discord и планирует закрыть сделку на сумму более $10 млрд к следующему месяцу.

В последнее время Microsoft сосредоточилась на играх, поскольку недавно приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda. В прошлом году компания даже пыталась приобрести TikTok, когда бывший президент Дональд Трамп вынудил ByteDance продать американские подразделения компании американской компании.

Если сделка состоится, то это станет крупнейшим приобретением Microsoft с момента покупки LinkedIn в 2016 году.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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