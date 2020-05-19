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Microsoft пыталась купить Pinterest

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:15
  • Просмотров: 158

В новом отчете Financial Times подтверждается, что в последние месяцы Microsoft обратилась к Pinterest с предложением приобрести платформу социальных сетей, но в настоящее время переговоры не ведутся. Неизвестно, во сколько обошлась бы сделка Microsoft, хотя Pinterest сейчас оценивается в $51 млрд, исходя из ее рыночной капитализации.

Microsoft не новичок в приобретениях, в том числе в их неудачных попытках, таких как сделка по покупке TikTok в прошлом году. Как и предполагаемая покупка TikTok, это было бы немного не по плану Microsoft, учитывая ее ориентацию на бизнес и производительность, но есть некоторые сценарии, которые могли иметь смысл.

Фактически, только в прошлом году Microsoft объявила об интеграции Pinterest для браузера Edge на базе Chromium. Функция «Коллекции» в Edge может рекомендовать дополнительный контент из платформы социальных сетей, если пользователи согласны с этим. В существующем виде включение этой функции означает совместное использование имен коллекций со сторонней компанией, но в результате приобретения она перешла бы под контроль Microsoft. Потенциальное приобретение Pinterest также могло бы позволить интеграцию с приложениями Office, например, позволяя пользователям искать изображения Pinterest для добавления в документы или презентации. Конечно, мы можем только догадываться о возможностях.

Как указывается в отчете, покупка Pinterest стала бы самой крупной сделкой Microsoft, и вполне возможно, что не было достаточно выгод, чтобы оправдать расходы. Стоимость Pinterest резко возросла во время пандемии COVID-19, и эта ценность может не сохраниться, когда люди снова начнут выходить из дома. Возможно, что переговоры о приобретении возобновятся в какой-то момент в будущем, когда рыночные условия стабилизируются.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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