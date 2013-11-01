Официально: Microsoft приобретает компанию Nuance за $19.7 млрд
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:14
- Просмотров: 156
Вчера стало известно, что Microsoft ведет заключительные переговоры о приобретении компании Nuance Communications, производящей программное обеспечение искусственного интеллекта, и сегодня компания обнародовала это официально, объявив о приобретении за $19.7 млрд. Генеральный директор Nuance Марк Бенджамин останется генеральным директором после завершения сделки в конце этого года, подчиняясь исполнительному вице-президенту Cloud and AI Скотту Гатри.
Ранее в прошлом месяце также появились слухи о том, что Microsoft ведет переговоры о приобретении Discord за $10 млрд, хотя мы больше ничего не слышали об этой возможности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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