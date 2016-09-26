Утверждения с электронной подписью скоро будут доступны в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:04
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Программное обеспечение для совместной работы имело чрезвычайно важное значение в последний год или около того, поскольку компании преодолевают политику пандемии и работы на дому. Чтобы удовлетворить растущие требования предприятия, Microsoft часто обновляет Teams, добавляя новые функции для повышения производительности. Теперь компания оптимизирует рабочие процессы, напрямую интегрируя возможности электронной подписи в приложение Approvals в Teams.
К концу апреля Microsoft планирует развернуть новую возможность в приложении Approvals, где пользователи смогут выбирать сторонних поставщиков, таких как Adobe Sign и DocuSign, для создания электронных подписей для запросов на утверждение в качестве формального подтверждения. После отправки запроса внутренние утверждающие получат уведомление и электронное письмо в Teams для утверждения запроса, а внешние утверждающие получат электронное письмо. Журналы аудита для всех этих действий будут созданы и сохранены в Teams.
Чтобы еще больше упростить рабочие процессы, Microsoft также выпустит шаблоны для общих документов утверждения, таких как сверхурочные и отчеты о расходах. Администраторы и владельцы команд смогут создавать, настраивать и развертывать новые шаблоны. Эта функция будет развернута на в этом месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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