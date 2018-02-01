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Microsoft упростит название приложения Tasks в Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:03
  • Просмотров: 124

Microsoft наконец-то готовится упростить название приложения Tasks в Teams. В настоящее время старый опыт Planner в настольном клиенте Teams называется «Tasks by Planner and To Do», но вскоре он будет называться просто Tasks как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве.

Microsoft анонсировала планы по изменению имени приложения Planner в Microsoft Teams в Tasks в прошлом году, и это изменение происходит в три этапа. На первом этапе мобильная версия Planner в Teams была переименована в Tasks, а на втором этапе приложение Planner в Teams было переименовано в «Tasks by Planner and To Do».



Это изменится в следующем месяце, когда усилия по ребрендингу достигнут своего третьего и заключительного этапа, когда приложение будет переименовано в Tasks.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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