Microsoft упростит название приложения Tasks в Teams

Microsoft наконец-то готовится упростить название приложения Tasks в Teams. В настоящее время старый опыт Planner в настольном клиенте Teams называется «Tasks by Planner and To Do», но вскоре он будет называться просто Tasks как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве.Microsoft анонсировала планы по изменению имени приложения Planner в Microsoft Teams в Tasks в прошлом году, и это изменение происходит в три этапа. На первом этапе мобильная версия Planner в Teams была переименована в Tasks, а на втором этапе приложение Planner в Teams было переименовано в «Tasks by Planner and To Do».Это изменится в следующем месяце, когда усилия по ребрендингу достигнут своего третьего и заключительного этапа, когда приложение будет переименовано в Tasks.Узнать другие подробности можно здесь