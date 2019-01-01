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Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:20
  • Просмотров: 135

Microsoft объявила, что приложение Viva Learning доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams. Приложение Viva Learning ранее было доступно в виде частной предварительной версии с февраля. Это корпоративная обучающая платформа, которая объединяет собственные и сторонние учебные ресурсы, чтобы помочь сотрудникам учиться и расти.



Приложение Viva Learning будет доступно в виде вкладки в каналах Microsoft Teams и позволит сотрудникам искать учебные материалы в обучающей библиотеке и делиться ими со своими коллегами. Кроме того, приложение Viva Learning позволяет менеджерам назначать курсы сотрудникам или отслеживать статус их завершения, а также помогает бизнес-лидерам улучшить навыки своих сотрудников для создания гибкой рабочей среды.

Имейте в виду, что Viva Learning находится в разработке, и в предварительной версии приложения отсутствуют некоторые функции, которые будут предоставлены в конечном продукте. Microsoft отметила, что в этом году приложение получит дополнительные функции и интеграцию с новыми системами управления обучением. Компания также планирует расширить доступность для образовательных и государственных учреждений в ближайшие месяцы.

Что касается ценообразования, то приложение Viva Learning доступно для всех бизнес-клиентов с платным доступом Microsoft Teams. ИТ-администраторы смогут настроить его для сотрудников в своей организации, перейдя в Центр администрирования Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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