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Microsoft анонсировала новые функции b возможности для Excel в Интернете

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:06
  • Просмотров: 112

Компания Microsoft объявила о нескольких новых функциях и возможностях, которые появятся в Excel в Интернете.

Вот список данных функций:

• Кастомная цветовая палитра;


Нажмите на изображение для демонстрации


• Галерея стилей ячеек;


Нажмите на изображение для демонстрации


• Нарисуйте и сотрите границы;



• Мини-панель инструментов;

Microsoft анонсировала новые функции b возможности для Excel в Интернете


• Улучшения таблицы;



• Новый опыт печати (скоро);


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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