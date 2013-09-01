Microsoft анонсировала новые функции b возможности для Excel в Интернете
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:06
- Просмотров: 112
Компания Microsoft объявила о нескольких новых функциях и возможностях, которые появятся в Excel в Интернете.
Вот список данных функций:
• Кастомная цветовая палитра;
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• Галерея стилей ячеек;
Нажмите на изображение для демонстрации
• Нарисуйте и сотрите границы;
• Мини-панель инструментов;
• Улучшения таблицы;
• Новый опыт печати (скоро);
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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