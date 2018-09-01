Microsoft подробно описывает новые функции приложения Whiteboard
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:53
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Сегодня Microsoft анонсировала ряд функций для приложения Whiteboard, направленных на улучшение предложения для образовательных пользователей. Эти объявления являются частью длинного списка обновлений компании, ориентированных на образование, которые вносятся в ряд ее сервисов, таких как Forms, Office и других.
Первая из новых возможностей Whiteboard включает поддержку добавления разнообразного содержимого, такого как изображения, наклейки и фигуры, из внешних документов. Компания заявляет, что это поможет лучше заинтересовать студентов и создать «визуально привлекательный» материал. Эта функция появится в Whiteboard в Интернете и в Teams этим летом.
Microsoft также фокусируется на привлечении внимания студентов, предлагая вариант лазерной указки. Это позволит преподавателям указывать на определенные части Whiteboard и удерживать внимание на них. Этот инструмент также позволит организаторам Teams заблокировать просмотры посетителей, чтобы привлечь внимание студентов. Это тоже должно произойти этим летом.
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В отношении «групповых проектов и интерактивных уроков», по заявлению компании, пользователи смогут загружать существующие цифровые рабочие листы на Whiteboard или создавать новые структурированные органайзеры, которые будут включены в приложение. Структурированные доски позволяют учителям и организаторам проверять прогресс учащихся по различным проектам и выяснять, какие учащиеся нуждаются в помощи и на каком этапе проекта они находятся.
Приложение интерактивной доски также получает улучшенную интеграцию с Teams, что особенно удобно для тех, кто активно использует инструмент для удаленного обучения. Параметр общего доступа к контенту в Teams теперь позволяет пользователям совместно использовать новую или существующую интерактивную доску с участниками непосредственно через приложение, устраняя необходимость переключения между приложениями. В итоговом представлении также сохраняются видеопотоки участников. Эта функция теперь доступна для пользователей Teams.
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Наконец, изящным улучшением является то, что теперь интерактивные доски можно загружать в Teams в качестве заданий для дальнейшего использования или в качестве домашних заданий. Это создает копию файла Whiteboard, который затем будет доступен для оценки или в качестве групповых заданий для совместной работы учащихся.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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