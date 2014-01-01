Microsoft подробно рассказывает о других образовательных функциях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:07
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Сегодня День признательности учителям, и в связи с его празднованием Microsoft объявила о ряде функций, ориентированных на образование, начиная с внедрения Reading Progress в Microsoft Teams. Однако сегодня анонсируется еще немного, с функциями, охватывающими различные аспекты обучения. В отдельном посте в блоге Microsoft выделила ряд изменений, которые будут внесены во многие ее приложения, чтобы помочь учащимся и преподавателям в процессе обучения.
Во-первых, есть приложение OneNote, которое получает поддержку живых субтитров от Microsoft Translator. По сути, учитель может создать сессию живых субтитров в приложении Translator на своем телефоне и поделиться кодом этой сессии со студентами, которые затем могут ввести код в приложение OneNote, чтобы эти субтитры были вставлены в их записную книжку на их предпочтительном языке. Это приватная бета-версия OneNote в Интернете, но в августе она станет доступна всем, включая приложения для Windows 10, Mac и iPad.
Также в августе можно будет записывать видео прямо из OneNote и вставлять их на страницу. До этого Microsoft добавит поддержку Canva и NoteDex для интерактивных встраиваний в OneNote в июне, а в июле добавит математический помощник OneNote в приложения для настольных компьютеров и iPad. Еще в мае также улучшится многостраничное распространение для классных и штатных записных книжек, чтобы страницы оставались в правильном порядке после их совместного использования.
Говоря о математическом помощнике, Word в Интернете получит новые инструменты для уравнений в июле, облегчая вставку уравнений в документы. Кроме того, Math Solver появится в браузере Edge с версией 91 в июне, после того как появился в канале Beta на прошлой неделе.
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PowerPoint также получает некоторые новые функции, среди которых стоит отметить Auto Fix, инструмент, который автоматически пытается улучшить внешний вид слайдов, настраивая выравнивание содержимого на слайде. Теперь это доступно в Интернете. Позже в этом месяце PowerPoint получит новую интеграцию с Kahoot!, чтобы учителям было проще интегрировать тесты в свои презентации. Microsoft также выделила несколько анонсированных ранее функций, таких как возможность экспорта презентаций PowerPoint из документа Word и дополнительные типы критических замечаний, доступные в Presenter Coach.
Далее, есть несколько улучшений в Immersive Reader, который добавит поддержку новых языков, включая эстонский, голландский (бельгийский) и другие в ближайшие дни. Эта функция также появится для чатов и разговоров в Teams для iOS и Android в июле, а в Excel в Интернете - в августе. Тем временем PowerPoint в Интернета получает новые способы запуска Immersive Reader.
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Forms также получит некоторые улучшения, начиная с возможности форматирования текста в вопросах, используя различные размеры шрифтов, цветов, маркированных списков и т. д., которая появится в июне. В августе в Forms будет добавлен более удобный опыт обмена, а в конце этого месяца также можно будет установить временные ограничения для форм, которые не позволят учащимся отвечать на какие-либо вопросы, когда время истечет, хотя они все еще могут представить свою работу как есть.
Microsoft также объявила, что веб-приложение Steam будет доступно как часть office.com в августе, и что опыт видеоплеера в OneDrive и SharePoint обновляется с новыми функциями, такими как высококачественное видео и панель транскрипции с идентификацией говорящего.
Наконец, в конце этого месяца Minecraft: Education Edition появится в клубах, программах после школы, некоммерческих и других организациях, которые могут сыграть определенную роль в обучении детей. Она также добавит интеграции с Teams for Education и Flipgrid Topics, а также возможность запуска игры из Интернета.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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