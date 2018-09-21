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Microsoft Search скоро будет поддерживать поиск изображений в корпоративных сетях

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:43
  • Просмотров: 0

Microsoft Search — это корпоративный поиск, который доступен в Microsoft Teams, Yammer, SharePoint, OneDrive, Office, Windows и Bing.

Microsoft анонсировала Microsoft Search на Ignite 2018, а на Build 2019 Microsoft объявила об общедоступности Microsoft Search. Microsoft Search работает на базе Microsoft Graph и технологии искусственного интеллекта от Bing. И он показывает контент, который ваша организация хранила в Microsoft 365 или проиндексировала из сервисов, включая Salesforce, Google Drive, SAP, ServiceNow, AWS и другие, через соединители. Независимо от того, ищете ли вы людей, файлы, организационные диаграммы, сайты или ответы на общие вопросы, вы можете использовать Microsoft Search в своей организации для получения ответов.

Сегодня компания Microsoft объявила, что Microsoft Search вскоре будет поддерживать поиск изображений в корпоративных хранилищах данных.

Эта функция будет развернута в середине июня, и, когда она станет доступна, сотрудники вашей организации смогут выполнять поиск среди изображений в дополнение к контенту, хранящемуся в Microsoft 365 или внешних системах с соединителями Microsoft Graph.

Ожидается, что развертывание будет завершено к концу июня 2021 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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