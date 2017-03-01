Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение Office для Android получает функцию транскрипции голоса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:09
  • Просмотров: 96

Microsoft анонсировала опцию транскрипции голоса в унифицированном приложении Office для Android. Эта новая функция в настоящее время развертывается для инсайдеров Office и позволяет захватывать и расшифровывать голосовые записи на их смартфонах.

«Если вы хотите сохранить идею на миллиард долларов, прежде чем забудете о ней или вам понадобится записать важное обсуждение, функция захвата голоса в Office Mobile поможет вам. Эта функция позволяет вам выйти за рамки простых голосовых заметок с возможностью преобразования речи в текст в реальном времени. Она также предлагает синхронизированное выделение текста во время воспроизведения и возможность делиться своим контентом, экспортируя его в другие приложения и службы Microsoft 365», - пояснила команда Office Insider.

Чтобы опробовать эту функцию, пользователям нужно будет нажать на иконку «+», доступную в нижней части вкладки «Главная», и выбрать опцию «Голос», доступную в разделе «Быстрый захват» в приложении. Теперь начните говорить, чтобы записать голосовую заметку, а затем нажмите кнопку «Готово». Приложение автоматически расшифрует речь, и пользователи смогут найти расшифровку, нажав на конкретный элемент записи в списке.

Новый опыт захвата голоса постепенно развертывается для всех пользователей Microsoft Office для Android, сборка 16.0.14026.20096 или более поздняя, и пока недоступна для всех. Microsoft отметила, что это обновление требует, чтобы пользователи устанавливали в качестве языка/региона по умолчанию английский (США).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение Office для Android теперь поддерживает голосовые записи с транскрипцией

Приложение Office для Android теперь поддерживает голосовые записи с транскрипцией

Excel в Интернете позволит пользователям видеть изменения от коллег за последние 60 дней

Excel в Интернете позволит пользователям видеть изменения от коллег за последние 60 дней

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13426.20082

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13426.20082

Microsoft Office получит новые функции в 2020 году

Microsoft Office получит новые функции в 2020 году

Microsoft выпустила функцию Game Chat Transcription для Xbox One и Windows 10

Microsoft выпустила функцию Game Chat Transcription для Xbox One и Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 13400
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10062