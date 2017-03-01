Приложение Office для Android получает функцию транскрипции голоса
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:09
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Microsoft анонсировала опцию транскрипции голоса в унифицированном приложении Office для Android. Эта новая функция в настоящее время развертывается для инсайдеров Office и позволяет захватывать и расшифровывать голосовые записи на их смартфонах.
«Если вы хотите сохранить идею на миллиард долларов, прежде чем забудете о ней или вам понадобится записать важное обсуждение, функция захвата голоса в Office Mobile поможет вам. Эта функция позволяет вам выйти за рамки простых голосовых заметок с возможностью преобразования речи в текст в реальном времени. Она также предлагает синхронизированное выделение текста во время воспроизведения и возможность делиться своим контентом, экспортируя его в другие приложения и службы Microsoft 365», - пояснила команда Office Insider.
Чтобы опробовать эту функцию, пользователям нужно будет нажать на иконку «+», доступную в нижней части вкладки «Главная», и выбрать опцию «Голос», доступную в разделе «Быстрый захват» в приложении. Теперь начните говорить, чтобы записать голосовую заметку, а затем нажмите кнопку «Готово». Приложение автоматически расшифрует речь, и пользователи смогут найти расшифровку, нажав на конкретный элемент записи в списке.
Новый опыт захвата голоса постепенно развертывается для всех пользователей Microsoft Office для Android, сборка 16.0.14026.20096 или более поздняя, и пока недоступна для всех. Microsoft отметила, что это обновление требует, чтобы пользователи устанавливали в качестве языка/региона по умолчанию английский (США).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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