Лента активности Microsoft Teams теперь имеет интеграцию с Power BI
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:04
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В прошлом месяце Microsoft представила ряд новых функций для Teams, включая сквозное шифрование, нативные уведомления Windows 10 и многое другое. Что касается Power BI, то компания недавно объявила, что компонент Report Builder будет преобразован в приложение x64.
Сегодня была представлена интеграция Power BI с лентой действий Teams, которая позволяет пользователям получать уведомления о совместном использовании отчетов вместе с контекстными действиями над общими отчетами из приложения. Таким же образом теперь можно запросить доступ к собственным отчетам.
Раньше совместное использование отчетов означало, что электронное письмо было отправлено соответствующему лицу, а пользователи Teams получали возможность переключения контекста, чтобы найти и открыть полученные электронные письма. Теперь те, у кого установлено приложение Power BI для Teams, могут получать уведомления о совместном использовании отчетов в своей ленте действий. При нажатии на уведомление открывается отчет, предлагающий различные параметры, такие как экспорт, совместное использование, общение в Teams, открытие в Power BI, выход и многое другое, как показано на изображении выше. Несмотря на получение уведомления по электронной почте в этом сценарии, приложение Teams не нужно оставлять для просмотра отчета.
Точно так же пользователи, которым необходимо просмотреть отчет, на просмотр которого у них в настоящее время нет разрешения, могут запросить доступ непосредственно в Teams. Для утверждения запроса достаточно нажать уведомление в приложении Power BI для Teams, вместо прежнего, относительно утомительного метода, когда для ответа на такие запросы нужно было выходить из приложения. Также предусмотрена поддержка утверждения с множественным выбором, когда необходимо обработать несколько запросов.
Последнюю функцию можно настроить в приложении Teams, щелкнув «Параметры и другое» рядом с изображением профиля после получения уведомления Power BI, а затем последовательно выбрав следующие параметры: уведомления> Power BI> изменить. Это откроет ряд опций, как показано на изображении выше, которые можно изменить. На данный момент, однако, будет работать только опция «Действия и обновления», которая соответствуют совместному использованию отчетов и уведомлениям о доступе для ленты действий, а остальные служат в качестве заполнителей.
Для этих новых возможностей в настоящее время поддерживаются только отчеты в рабочих областях и в моей рабочей области, а отчеты в организационных приложениях Power BI пока не задействованы. В следующие несколько месяцев Microsoft расширит сферу применения этой новой функции и на панели управления, разрешив совместное использование панелей управления и запросы на доступ к панелям управления почти так же, как это происходит сейчас с отчетами.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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