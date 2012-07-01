Microsoft Universal Print скоро будет напрямую интегрирован с OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:43
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Еще в марте 2020 года Microsoft анонсировала приватную предварительную версию Universal Print, своего облачного решения для печати. По сути, оно перемещает функциональность печати Windows Server в облако, а это означает, что пока у вас есть принтер с поддержкой универсальной печати, вам не нужно беспокоиться о другой инфраструктуре или даже об обновлениях драйверов принтера. Служба стала общедоступной для клиентов Microsoft 365 всего несколько месяцев назад, и теперь компания объявила, что вскоре она также сможет напрямую интегрироваться с OneDrive.
Эта интеграция - важный шаг на пути к облачной печати. По сути, пользователи могут печатать свои документы прямо из OneDrive, не загружая их и не прося ИТ-администраторов установить драйвера принтера на устройство, управляемое организацией.
Пользователи могут просто нажать «Печать» после выбора документа, выбрать принтер с поддержкой универсальной печати и запустить задание. В качестве альтернативы, если они предпочитают использовать локальные принтеры, они также могут выбрать другую конфигурацию. Хотя, конечно, решение Universal Print предпочтительнее для организаций, желающих разместить свои возможности печати в облаке.
Microsoft сообщает, что эта возможность будет развернута среди организаций на этой неделе. Опыт печати одинаков для всех устройств и браузеров. В настоящее время поддерживаются следующие типы файлов: PDF, XPS, Word, Excel и PowerPoint. Компания рекомендовала людям запрашивать функции, если они хотят, чтобы поддерживалось больше типов файлов, или же им нужно больше возможностей в целом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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