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Универсальная печать теперь доступна для клиентов Microsoft 365

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:55
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На Ignite 2021 Microsoft объявила, что сервис универсальной печати теперь общедоступен, особенно для образовательных и корпоративных пользователей. Он включен в предложения Windows и Microsoft 365 или может быть приобретен отдельно.



Впервые об этой функции было объявлено в марте прошлого года, а с июля была доступна публичная предварительная версия. Microsoft, конечно же, рекомендует использовать принтер, предназначенный для универсальной печати, хотя вы также можете использовать прокси-приложение для подключения принтера, который официально не поддерживается.

Когда об этом было объявлено впервые, Microsoft заявила, что работает с Canon над поддерживаемыми принтерами, но теперь, когда мы достигли общедоступности, список расширился. Вы можете приобрести принтер Universal Print от Brother, Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Lexmark, Toshiba, Ricoh и Xerox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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