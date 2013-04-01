Microsoft анонсировала новую стереогарнитуру Xbox

Чтобы добиться наилучшего впечатления от игр, командного чата, музыки и фильмов, команда настроила гарнитуру так, чтобы воспроизвести предполагаемый источник аудиозаписи, который создатели хотели, чтобы вы испытали. В результате звук максимально приближен к тому, как он был записан, обеспечивая чистые средние и высокие частоты с сильными басами. А чтобы сделать звук еще на шаг впереди, стереогарнитура Xbox поддерживает высококачественные технологии пространственного звука, включая Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X (могут потребоваться дополнительные покупки или загрузка приложений).

Microsoft объявила, что ее последняя версия стереогарнитуры Xbox теперь доступна для предварительного заказа. По словам Microsoft, в новом продукте они хотят обеспечить четкую работу микрофона, высококачественные амбушюры и регулятор громкости - на правой чашке наушников - для категории гарнитур начального уровня. Поскольку в ней используется аудиоразъем 3,5 мм, вы можете использовать гарнитуру на консоли, ПК и мобильных устройствах.Новая стереогарнитура Xbox разработана аналогично беспроводной гарнитуре Xbox, поскольку она поставляется с «гибким, легким дизайном», который использует амортизацию для более равномерного распределения давления вокруг верхней части головы, что позволяет носить их для более длительных игровых сессий. Элементы управления на наушниках также делают её идеальной для игр, так как вам не придется возиться с контроллерами или настройками телевизора.Обсуждая качество звука стереогарнитуры Xbox, Джессика Цудзикава, старший менеджер по маркетингу продуктов Xbox, сказала:Если вы заинтересованы в приобретении стереогарнитуры Xbox, то зайдите в Microsoft Store . Она обойдется вам в $59.99 и должна быть выпущена 21 сентября 2021 года.Узнать другие подробности можно здесь