Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft 365 станет дороже для коммерческих клиентов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:09
  • Просмотров: 141

Компания Microsoft заявила, что делает Microsoft 365 более дорогим для коммерческих клиентов.

Microsoft объясняет, что за последние десять лет или около того она добавила множество новых возможностей в Office 365 и Microsoft 365 без повышения цен. С момента анонса только Microsoft 365 компания добавила 1400 новых возможностей к трем доменам. К ним относятся общение и совместная работа, безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также искусственный интеллект и автоматизация. 24 приложения также были представлены в различных предложениях Microsoft 365.

Таким образом, компания считает, что пришло время повысить цену на 300 миллионов платных мест в коммерческом пространстве. Повышение стоимости будет применяться с 1 марта 2022 года и затронет следующие конфигурации Microsoft 365:

• Microsoft 365 Business Basic: От $5 до $6 за пользователя;
• Microsoft 365 Business Premium: От $20 до $22;
• Office 365 E1: От $8 до $10;
• Office 365 E3: От $20 до $23;
• Office 365 E5: От $35 до $38;
• Microsoft 365 E3: От $32 до $36;

Microsoft заявляет, что эти корректировки цен будут применяться во всем мире. Важно отметить, что это изменение не коснется образования и потребительских предложений.

Ещё Microsoft заявляет, что будет внедрять неограниченное подключение по коммутируемому телефону для Teams в свете того факта, что люди иногда проводят собрания на ходу и не всегда имеют удовлетворительную стабильность Интернета. Это будет доступно для предприятий, бизнеса, передовых и государственных предложений в течение следующих нескольких месяцев.
Илья
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего будет доступна для большего числа клиентов Microsoft Teams

Транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего будет доступна для большего числа клиентов Microsoft Teams

Microsoft анонсировала запуск облегченного веб-приложения Visio для коммерческих клиентов Microsoft 365

Microsoft анонсировала запуск облегченного веб-приложения Visio для коммерческих клиентов Microsoft 365

Microsoft переименует Office 365 Groups в Microsoft 365 Groups

Microsoft переименует Office 365 Groups в Microsoft 365 Groups

Некоторые продукты Microsoft Office 365 для бизнеса получат ребрендинг

Некоторые продукты Microsoft Office 365 для бизнеса получат ребрендинг

Microsoft анонсировала Office 2019 for Mac Preview для коммерческих клиентов

Microsoft анонсировала Office 2019 for Mac Preview для коммерческих клиентов




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 13599
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078