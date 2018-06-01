Microsoft 365 станет дороже для коммерческих клиентов

Компания Microsoft заявила, что делает Microsoft 365 более дорогим для коммерческих клиентов.Microsoft объясняет, что за последние десять лет или около того она добавила множество новых возможностей в Office 365 и Microsoft 365 без повышения цен. С момента анонса только Microsoft 365 компания добавила 1400 новых возможностей к трем доменам. К ним относятся общение и совместная работа, безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также искусственный интеллект и автоматизация. 24 приложения также были представлены в различных предложениях Microsoft 365.Таким образом, компания считает, что пришло время повысить цену на 300 миллионов платных мест в коммерческом пространстве. Повышение стоимости будет применяться с 1 марта 2022 года и затронет следующие конфигурации Microsoft 365:• Microsoft 365 Business Basic: От $5 до $6 за пользователя;• Microsoft 365 Business Premium: От $20 до $22;• Office 365 E1: От $8 до $10;• Office 365 E3: От $20 до $23;• Office 365 E5: От $35 до $38;• Microsoft 365 E3: От $32 до $36;Microsoft заявляет, что эти корректировки цен будут применяться во всем мире. Важно отметить, что это изменение не коснется образования и потребительских предложений.Ещё Microsoft заявляет, что будет внедрять неограниченное подключение по коммутируемому телефону для Teams в свете того факта, что люди иногда проводят собрания на ходу и не всегда имеют удовлетворительную стабильность Интернета. Это будет доступно для предприятий, бизнеса, передовых и государственных предложений в течение следующих нескольких месяцев.