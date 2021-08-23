Microsoft Whiteboard получает новые функции совместной работы в Windows 10, Surface Hub и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: 23-08-2021, 18:50
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Еще в июне Microsoft представила новую версию приложения Whiteboard, ориентированного на гибридную работу. Новый опыт Whiteboard, наконец, начал развертываться в Microsoft Teams, а также в Интернете, и компания также планирует внедрить его в нативные приложения в Windows 10, Surface Hub и iOS.
Компания объявила в Центре администрирования Microsoft 365, что последняя версия Whiteboard предоставляет новые возможности совместной работы как для Teams, так и для веб-пользователей. Это включает в себя новые цвета заметок, цвета выделения, новые типы контента, улучшенную поддержку рукописного ввода, режим только для чтения для образовательных клиентов и многое другое. «Мы уже отправили новые, очень востребованные функции для нашего веб-приложения, приложения для Android и клиентов Teams, и это еще не все», - пояснила компания.
В дополнение к этим функциям Microsoft также работает над рядом новых обновлений, таких как совместные курсоры, поддержка лазерной указки, настраиваемые шаблоны, выравнивание объектов и свежий пользовательский интерфейс. Этот релиз также должен помочь улучшить производительность приложения Whiteboard в Teams и веб-клиентах. Ожидается, что эти новые возможности появятся в конце сентября.
Компания также расширяет доступность обновленного опыта Whiteboard для других платформ, включая iOS, Surface Hub и Windows 10. Компания отметила, что обновление нативного приложения позволит вставлять документы, блокировать изображения, стирать целые росчерки рукописного ввода и многое другое.
Также Whiteboard получает улучшенные функции рукописного ввода, средство проверки доступности и поддержку совместного использования контента на Surface Hub. Microsoft заявляет, что это обновление начнет развертываться для нативных клиентов в конце сентября и, как ожидается, будет завершено к концу октября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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