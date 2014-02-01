Microsoft Edge Canary для Mac теперь поддерживает режим Super Duper Secure Mode
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:13
- Просмотров: 109
Microsoft работает над режимом Super Duper Secure Mode для браузера Edge, который отключает интерпретатор jаvascript Just In Time, который, по мнению команды исследования уязвимостей браузера Microsoft, несет ответственность за большое количество уязвимостей браузера.
Эта функция была запущена в Windows, но теперь доступна в Edge Canary для macOS. О её появлении объявил Джонатан Норман, руководитель исследования уязвимостей Microsoft Edge.
We updated Super Duper Secure Mode. The feature is now supported on Mac. Windows users will now have ACG enabled as well. You can find these changes in Edge Canary (94.0.992.0+) . This update also changes the behavior to allow some sites/processes to run without SDSM— Johnathan Norman (@spoofyroot) August 24, 2021
Новость также сопровождается несколько тревожным изменением в режиме Super Duper Secure Mode. Microsoft заявила, что функция SDSM пока отключена на некоторых сайтах, таких как Facebook, что кажется несколько контрпродуктивным. Однако компания работает над тем, чтобы пользователи могли контролировать эту функцию и места, где она доступна.
Super Duper Secure Mode Edge отключает JIT и включает новые меры безопасности. К ним относятся включение Controlflow Enforcement Technology (CET) в процессе рендеринга Edge и добавление в будущем поддержки Web Assembly, Arbitrary Code Guard (ACG) и других новых мер безопасности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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