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Microsoft Edge Canary для Mac теперь поддерживает режим Super Duper Secure Mode

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:13
  • Просмотров: 109
Microsoft Edge Canary для Mac теперь поддерживает режим Super Duper Secure Mode

Microsoft работает над режимом Super Duper Secure Mode для браузера Edge, который отключает интерпретатор jаvascript Just In Time, который, по мнению команды исследования уязвимостей браузера Microsoft, несет ответственность за большое количество уязвимостей браузера.

Эта функция была запущена в Windows, но теперь доступна в Edge Canary для macOS. О её появлении объявил Джонатан Норман, руководитель исследования уязвимостей Microsoft Edge.



Новость также сопровождается несколько тревожным изменением в режиме Super Duper Secure Mode. Microsoft заявила, что функция SDSM пока отключена на некоторых сайтах, таких как Facebook, что кажется несколько контрпродуктивным. Однако компания работает над тем, чтобы пользователи могли контролировать эту функцию и места, где она доступна.

Super Duper Secure Mode Edge отключает JIT и включает новые меры безопасности. К ним относятся включение Controlflow Enforcement Technology (CET) в процессе рендеринга Edge и добавление в будущем поддержки Web Assembly, Arbitrary Code Guard (ACG) и других новых мер безопасности.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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