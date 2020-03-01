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Функция «Группы вкладок» теперь включена по умолчанию в Edge Canary и Edge Dev

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:52
  • Просмотров: 110

Компания Microsoft готовится предоставить функцию «Группы вкладок» пользователям Edge.

Функция была доступна в качестве флагов в Edge в течение некоторого времени, но компания наконец-то включает эту функцию по умолчанию в Edge Canary и Edge Dev, предполагая, что она должна появиться в стабильной версии через несколько недель.

Функция «Группы вкладок», вероятно, являются лучшим нововведением пользовательского интерфейса браузера за последние несколько лет, позволяя группировать связанные сайты вместе на одной помеченной вкладке, которую затем можно свернуть для экономии места в строке вкладок браузера.

В Edge эта функция поддерживается как для вертикальных, так и для горизонтальных вкладок.

Попробуйте прямо сейчас в Canary и Dev, щелкнув на вкладе правой кнопкой мыши и выбрав «Добавить в группу».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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