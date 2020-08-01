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Microsoft Edge Canary теперь позволяет изменять размер вертикальных вкладок

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:09
  • Просмотров: 121
Microsoft Edge Canary теперь позволяет изменять размер вертикальных вкладок

Еще в октябре 2020 года Microsoft добавила вертикальные вкладки в Edge Dev. Вкладки расположены на левой стороне экрана, а не наверху, теоретически позволяя видеть больше заголовка.

Однако до сих пор не было возможности изменить размер вкладок и отрегулировать, сколько горизонтального пространства экрана вы хотите выделить заголовкам вкладок.

Однако в последнем обновлении Edge Canary (версия 90.0.810.0) вы теперь можете легко настроить ширину вертикальных вкладок от только иконок до полного заголовка веб-страницы.


Нажмите на изображение для демонстрации


Вертикальные вкладки в настоящее время доступны только в Edge Canary и Edge Dev.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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