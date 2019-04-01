Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:56
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Android до версии 6.210602.1.994620.
Вот список новых функций:
• Добавлены возрастные ограничения на данные телеметрии;
• Виджет «Крикет» был удален;
• Другие известные проблемы были исправлены для улучшения работы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 55
Пользователей: 0
Гостей: 55
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 55
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 13660
+0Комментариев: 39454
+1Пользователей: 10079