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Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:56
  • Просмотров: 0
Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Android до версии 6.210602.1.994620.

Вот список новых функций:

• Добавлены возрастные ограничения на данные телеметрии;
• Виджет «Крикет» был удален;
• Другие известные проблемы были исправлены для улучшения работы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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