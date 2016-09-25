Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite 2021
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:44
- Просмотров: 155
Ранее Microsoft объявила, что вторая часть конференции Ignite 2021 для ИТ-специалистов состоится в качестве еще одного виртуального мероприятия 2-4 ноября 2021 года, и теперь открыта регистрация.
Если верить электронному письму, то технические лидеры Microsoft будут затрагивать Azure, Microsoft 365 и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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