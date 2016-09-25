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Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite 2021

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:44
  • Просмотров: 155
Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite 2021

Ранее Microsoft объявила, что вторая часть конференции Ignite 2021 для ИТ-специалистов состоится в качестве еще одного виртуального мероприятия 2-4 ноября 2021 года, и теперь открыта регистрация.

Если верить электронному письму, то технические лидеры Microsoft будут затрагивать Azure, Microsoft 365 и многое другое.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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