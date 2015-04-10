Microsoft обновила Microsoft Mesh
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:15
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Сначала нужно начать с самого большого изменения - переработанного пользовательского интерфейса. С этим новым пользовательским интерфейсом приложение Microsoft Mesh должно быть более связным и более приятным в использовании. Microsoft добавила новые меню, 3D-ресурсы, иконки, анимации, волшебные окна и многое другое. Кроме того, вы также найдете несколько новых кистей. Теперь есть более 40 новых кистей, а также новые звуки и анимации кистей.
Что еще более важно, Microsoft Mesh теперь может работать с взаимодействием глазного взгляда. Это позволяет использовать глаза для выбора голографического содержимого и элементов меню, а не руки или лучи рук. Обратите внимание, что эта функция является экспериментальной. Некоторые другие новые функции можно увидеть ниже.
• Совместное местоположение: Эта долгожданная функция позволяет пользователям в одном и том же физическом местоположении участвовать в совместной сессии друг с другом (без необходимости использования аватара) вместе с удаленными участниками-аватарами. Проверьте это со своими коллегами, когда вернетесь в офис;
• Звуковое сопровождение пользовательского интерфейса стало более последовательным, приятным и отзывчивым. Ощутите звуковую обратную связь при взаимодействии с пользователем, например, при нанесении мазков кистью и присоединении/выходе из пространства;
• Коснитесь своей продуктивной стороны с помощью Sticky Notes с поддержкой голоса и клавиатуры, которые находятся в подменю «Стикеры» вкладки «Инструменты». Включите эту экспериментальную функцию в Настройки> Экспериментальные> Заметки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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