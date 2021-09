Microsoft упростит поиск файлов и доступ к основным командам в OneDrive for Business

Microsoft готовится обновить существующую панель команд в OneDrive for Business. Компания объявила через Центр администрирования Microsoft 365, что новая упрощенная панель команд станет общедоступной для всех пользователей OneDrive for Business в конце этого месяца.На сегодняшний день пользовательский интерфейс панели команд в OneDrive for Business немного загроможден всеми командами, доступными в одном меню. Он предоставляет все элементы управления файлами в одном месте и позволяет пользователям открывать, публиковать, копировать, загружать, а также удалять файлы, сохраненные в OneDrive. Также есть возможность получения ссылки для общего доступа или просмотра истории версий определенного файла.Этот новый интерфейс панели команд направлен на уменьшение визуального беспорядка, обеспечивая упрощенное представление, которое должно облегчить пользователям поиск всех часто используемых команд. «С помощью этого обновления пользователи смогут легко идентифицировать нужный файл и получить доступ к основным командам. Новый упрощенный вид позволит пользователям сосредоточиться на содержимом, в то же время оставаясь визуально приятным», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.Узнать другие подробности можно здесь