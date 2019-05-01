Microsoft начала развертывать обновлённую веб-версию Xbox Store
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:04
- Просмотров: 0
Компания Microsoft начала развертывать обновлённую веб-версию Xbox Store, которая объединяет Xbox Cloud Gaming (xCloud), списки пожеланий и многое другое. В обновлённой веб-версии Xbox Store есть кнопки для добавления игр в списки пожеланий, быстрый доступ к кодам активации и полная интеграция с Xbox Cloud Gaming. Если вы являетесь участником Xbox Game Pass Ultimate, то можете просто нажать «Играть» в поддерживаемой игре, и она будет мгновенно транслироваться из Интернета.
The Xbox Store just received a fresh new design on the web - looks a lot like the redesigned Xbox app.— tamelucas ???????? (Day One on Game Pass) (@tamelucas) October 5, 2021
Only seems to be showing up in Canada for me, but will likely be live in other regions soon.https://t.co/OD69t88hgi pic.twitter.com/i2iXiHj8y3
Пользователь под ником «tamelucas» заметил обновлённую веб-версию Xbox Store вчера, и, похоже, она доступна только в Канаде. Она сильно отличается от Microsoft Store и имеет дизайн, аналогичный пользовательскому интерфейсу Xbox. Вы также можете использовать веб-версию Xbox Store для быстрой установки игр на свою консоль Xbox или покупки игр в подарок другу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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