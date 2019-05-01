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Microsoft начала развертывать обновлённую веб-версию Xbox Store

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:04
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft начала развертывать обновлённую веб-версию Xbox Store, которая объединяет Xbox Cloud Gaming (xCloud), списки пожеланий и многое другое. В обновлённой веб-версии Xbox Store есть кнопки для добавления игр в списки пожеланий, быстрый доступ к кодам активации и полная интеграция с Xbox Cloud Gaming. Если вы являетесь участником Xbox Game Pass Ultimate, то можете просто нажать «Играть» в поддерживаемой игре, и она будет мгновенно транслироваться из Интернета.



Пользователь под ником «tamelucas» заметил обновлённую веб-версию Xbox Store вчера, и, похоже, она доступна только в Канаде. Она сильно отличается от Microsoft Store и имеет дизайн, аналогичный пользовательскому интерфейсу Xbox. Вы также можете использовать веб-версию Xbox Store для быстрой установки игр на свою консоль Xbox или покупки игр в подарок другу.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
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