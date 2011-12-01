Microsoft Teams для получит более быстрые и релевантные результаты поиска
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:44
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Ранее в этом году Microsoft объявила, что настольное приложение Teams получит новый опыт результатов поиска, который должен обеспечивать более релевантные и быстрые результаты. Сегодня компания поделилась дополнительной информацией о новых возможностях, которые будут доступны с этим обновлением, а также о сроках его релиза.
В недавнем обновлении Центра администрирования Microsoft 365 компания заявила, что эта переработанная страница результатов поиска, как ожидается, будет выпущена в ноябре. Эти улучшения призваны помочь пользователям находить сообщения чата, общие файлы или ответы быстрее и проще, чем когда-либо прежде. «Эта переработанная страница результатов поиска содержит лучший контекст, более быстрые результаты, улучшенные возможности фильтрации с релевантностью на основе ИИ, основанной на людях и контенте, с которыми вы чаще всего взаимодействуете в Teams и других службах Microsoft 365», - говорится в сообщении Центра администрирования Microsoft 365.
Стоит отметить, что существующий опыт поиска позволяют пользователям щелкать сообщения чата/канала на боковой панели, а их контекст - на правой панели. Это помогает сохранить результаты поиска и избавляет от необходимости перемещения между окнами. Будет интересно посмотреть, сможет ли Microsoft выработать стратегию борьбы с этим сценарием.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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