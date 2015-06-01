Microsoft приобрела компанию Ally.io
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:58
- Просмотров: 129
Сегодня Microsoft объявила о приобретении Ally.io, ведущей компании, занимающейся OKR. Ally.io станет частью Microsoft Viva, платформы Microsoft для работы с сотрудниками (EXP). Ally.io уже имеет 1000 ведущих компаний в сфере высоких технологий, производства, финансовых услуг и здравоохранения в более чем 80 странах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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