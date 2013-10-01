Microsoft выпустит Visual Studio 2022 8 ноября
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:50
- Просмотров: 169
Microsoft анонсировала Visual Studio 2022 еще в апреле, и с тех пор компания выпустила несколько предварительных версий программного обеспечения как для Windows, так и для Mac. Теперь стало известно, что компания выпустит Visual Studio 2022 8 ноября 2021 года.
Хотя Visual Studio 2022 станет общедоступной (GA) 8 ноября, Microsoft также выпускает сборку Release Candidate (RC). Версия RC поставляется с действующей лицензией для производственного использования, а это означает, что это стабильная сборка, которая будет преобразована в версию GA после 8 ноября, поэтому вы можете использовать её для создания готовых к работе приложений прямо сейчас. Вы можете скачать её здесь.
Кроме того, Microsoft также выпускает Visual Studio 2022 Preview 5, которую вы можете использовать, если хотите оставаться в курсе событий. 8 ноября эта сборка будет обновлена до Visual Studio 2022 17.1 Preview 1. Вы можете загрузить Preview 5 отсюда и использовать лицензию Enterprise или Professional, Community Edition или записаться на бесплатное тестирование.
Как мы уже знаем, IDE имеет 64-битную версию, поддерживает .NET 6 и C++ 20, предлагает лучшую производительность для основного отладчика и поддерживает текстовый чат во время сессий Live Share. Она предлагает больше возможностей для движка IntelliCode, улучшения в поиске кода и улучшенную асинхронную совместную работу, с новой логикой, связанной с выполнением коммитов и просмотром запросов на извлечение с таких платформ, как GitHub. На Mac он также имеет обновленный пользовательский интерфейс, использующий нативные элементы пользовательского интерфейса macOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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