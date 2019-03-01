Microsoft анонсировала Visual Studio 2022 Preview 3
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:12
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Ранее Microsoft объявила о доступности Visual Studio 2022 Preview 3, прежде чем быстро приостановить загрузку из-за проблем с ее сетью доставки контента (CDN). В новом обновлении, которое вскоре должно быть доступно для загрузки снова, представлены новые функции, такие как новый дизайнер проектов, улучшения темной темы и поддержка новых типов проектов для front-end development с помощью React и Vue.js.
Первая предварительная версия Visual Studio 2022 была выпущена еще в июне с особым упором на поддержку 64-битной Windows, но в следующих двух релизах были добавлены новые функции. Одно из самых больших изменений во взаимодействии с пользователем — это улучшение темной темы. Новая темная тема имеет менее интенсивный акцентный цвет, который используется реже, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.
Еще одно повышение производительности - в Preview 3 включен новый дизайнер свойств проекта для проектов .NET SDK, который проще использовать и просматривать. Он использует интерфейс с одним столбцом и предоставляет четкие описания, облегчающие идентификацию элементов. Он также оснащен функцией поиска, что позволяет сэкономить время, если вы знаете, что ищете.
В дополнение к упомянутым функциям Microsoft выделила дополнительные функции, включая возможность работы с несколькими репозиториями Git одновременно, новый диагностический анализатор для поиска основной причины проблем, добавлены новые типы проектов для Angular, Vue.js и React, а также возможность удаленного тестирования в различных средах, включая контейнеры Linux, WSL и через SSH-соединения.
Вы можете загрузить предварительную версию Visual Studio 2022 здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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