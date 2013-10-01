Microsoft описала изменения пользовательского интерфейса Visual Studio 2022
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:16
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Ожидается, что Microsoft выпустит следующую версию Visual Studio, а именно Visual Studio 2022, 8 ноября этого года. IDE предлагает многочисленные улучшения по сравнению с предыдущей версией, Visual Studio 2019, в том числе тот факт, что она имеет 64-битную версию, поддерживает .NET 6 и C ++ 20, обеспечивает лучшую производительность для основного отладчика и поддерживает текстовый чат во время сессий Live Share. Она также предлагает больше возможностей для движка IntelliCode, улучшения в поиске кода и улучшенную асинхронную совместную работу с новой логикой, связанной с выполнением коммитов и рассмотрением запросов на извлечение с таких платформ, как GitHub.
Хотя программное обеспечение уже давно находится в предварительной версии как для Windows, так и для Mac, Microsoft опубликовала пост в блоге, в котором описала все изменения пользовательского интерфейса, которые появятся в IDE.
Visual Studio 2019 (слева) против Visual Studio 2022 (справа)
Visual Studio 2022 получает новые иконки, как видно на изображении выше. Компания заявляет, что эти иконки были доработаны после обсуждения с сообществом разработчиков и изучения их отзывов в ходе предварительной версии. Полученные иконки являются современными и интуитивно понятными.
Кроме того, Microsoft отметила, что её критериями приемлемости для обновления иконографии для Visual Studio были согласованность, удобочитаемость и понятность. Это включает в себя размещение иконок в правильных местах, использование цвета для определения ориентиров, исправление контраста для всех аудиторий и сохранение цветов и символов, где знакомство является ключевым.
Visual Studio 2019 (слева) против Visual Studio 2022 (справа)
Microsoft также обнаружила, что темная тема обогнала светлую тему и стала самым популярным вариантом для разработчиков, использующих Visual Studio. Таким образом, она скорректировала цветовой контраст во всей IDE, чтобы сделать дизайн более доступным, особенно для людей, которые используют темную тему. Ключевым компонентом этого является выделение элементов рамкой. Тем не менее, разработчики, которые привыкли к теме Visual Studio 2019, могут загрузить её в качестве расширения. Аналогичным образом, другие кастомные темы также можно загрузить из Visual Studio Marketplace.
Основываясь на отзывах, акцентные цвета были сделаны менее интенсивными, а Cascadia Mono стал новым шрифтом по умолчанию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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