В сеть утекло очередное изображение нового приложения Microsoft Defender
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:58
- Просмотров: 170
Новое приложение Microsoft Defender, впервые обнаруженное в Microsoft Store еще в октябре, вновь появилось в утёкшем маркетинговом изображении. Ресурс Aggiornamenti Lumia поделился официальным изображением, показывающим приложение для Windows 11 и Android, и теперь мы можем более подробно рассмотреть, для чего это приложение будут использоваться.
На сегодняшний день приложение Microsoft Defender Preview, доступное для загрузки в Microsoft Store, в настоящее время доступно только сотрудникам Microsoft, и экран входа — это все, что можно увидеть в приложении на данный момент. Однако благодаря утечке маркетингового изображения мы можем увидеть, как выглядит начальный экран приложения, на котором спереди и по центру отображаются подключенные устройства Windows, Apple и Android.
Цель этого нового приложения Microsoft Defender — помочь пользователям защитить все свои устройства от цифровых угроз, включая вредоносные приложения и веб-ссылки. Приложение также сможет давать советы по безопасности и отправлять пользователям оповещения и отчеты о состоянии на ходу.
Хотя мы не знаем всех подробностей об этом новом приложении Microsoft Defender, эта новая утечка предполагает, что приложение может быть официально анонсировано в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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