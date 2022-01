Microsoft анонсирует программу Device Trade-In for Microsoft Teams для организаций, переходящих на Teams

Сервис Microsoft Teams уже довольно популярен, так как у него более 270 миллионов ежемесячно активных пользователей, но Microsoft теперь стремится еще больше расширить охват своего программного обеспечения для совместной работы. Недавно компания объявила о запуске программы Device Trade-in for Microsoft Teams, которая побуждает предприятия переходить на Teams, а также экономить деньги, продавая существующее оборудование для видеоконференций.Microsoft сотрудничает с компанией Network Value в этой программе, которая будет отвечать за выкуп оборудования по конкурентоспособным ценам. В основном это означает, что предприятия могут сэкономить время и деньги в процессе перехода на Teams, поскольку им не нужно будет самостоятельно обращаться к переработчикам, чтобы избавиться от существующих устройств.Network Value выполняет всю тяжелую работу и предоставляет расценки на основе существующих запасов. Это простой трехэтапный процесс, когда ИТ-администратор может просто перечислить устройства, получить расценки, а затем отправить устройства и получить оплату. Microsoft упомянула конкурентоспособные цены, удобство и глобальный охват в качестве трех основных областей программы. У Microsoft есть веб-сайт , на котором ИТ-администраторы могут ознакомиться со всеми преимуществами устройств Teams, такими как камеры, гарнитуры, телефоны, мониторы и многое другое.Очень интересно видеть, что Microsoft запускает подобную программу, чтобы привлечь больше компаний к использованию Teams. Хотя Microsoft заявила, что 90% компаний из списка Fortune 500 использовали Teams Phone в этом финансовом квартале, это хороший толчок, чтобы привлечь больше предприятий среднего бизнеса - у которых может не быть больших ресурсов и денег. Есть вероятность, что эти предприятия также могут использовать более старые технологии или конкурирующие устройства, такие как комнаты Zoom, так что это может быть беспроигрышным шагом для компании.Узнать другие подробности можно здесь