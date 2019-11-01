Microsoft Teams имеет более 270 миллионов ежемесячно активных пользователей

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подробно рассказал о некоторых новых показателях использования Teams. Сервис, по-видимому, уже превысил 270 миллионов ежемесячно активных пользователей.Microsoft больше не сообщает о ежедневно активных пользователях Teams, но есть вероятность, что эта цифра выше, чем 10 миллионов ежедневно активных пользователей, о которых сообщалось в апреле 2021 года. Это новое число ежемесячно активных пользователей не должно удивлять, так как последний раз Teams достигал 250 миллионов ежемесячно активных пользователей в июле 2021 года. Это означает увеличение на 20 миллионов за последние шесть месяцев.По словам Наделлы, Teams наблюдает «рост в каждом сегменте». В частности, в сегменте фронтлайн-работников. Использование Teams фронтлайн-работниками выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, включая Walmart, которая выбрала Teams для более чем 2 миллионов своих фронтлайн-работников в этом квартале.По словам Наделлы, Teams также «становится стандартом для унифицированных коммуникаций». Генеральный директор говорит, что более 90% компаний из списка Fortune 500 использовали Teams Phones в этом квартале. Ранее Microsoft сообщила, что в 124 организациях насчитывается более 100000 пользователей, которые используют службу Teams для общения и совместной работы. В прошлом компания также говорила, что 3000 организаций могут похвастаться более чем 10000 пользователей на платформе.Узнать другие подробности можно [url=https://www.onmsft.com/news/microsoft-teams-new-monthly-active-user-mark]url].