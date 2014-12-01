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Microsoft Teams получит компактный режим для чатов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:01
  • Просмотров: 100

Настольное приложение Microsoft Teams получит компактный режим, который позволит пользователям видеть на экране на 50% больше сообщений. Это должно быть долгожданным обновлением для людей, использующих приложение на ноутбуках, где ценно пространство экрана, хотя этот новый компактный режим не будет применяться к сообщениям каналов.



В Центре администрирования Microsoft 365 компания объяснила, что этот компактный режим для чатов начнет развертываться в настольном приложении Teams в середине февраля. Как только он станет доступен, опция появится в Настройки> Общие> Плотность чата, где пользователи смогут выбирать между «Удобный» (текущий опыт) и «Компактный». Вы можете увидеть, как выглядит компактный режим на изображении выше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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