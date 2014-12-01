Microsoft Teams получит компактный режим для чатов
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:01
- Просмотров: 100
Настольное приложение Microsoft Teams получит компактный режим, который позволит пользователям видеть на экране на 50% больше сообщений. Это должно быть долгожданным обновлением для людей, использующих приложение на ноутбуках, где ценно пространство экрана, хотя этот новый компактный режим не будет применяться к сообщениям каналов.
В Центре администрирования Microsoft 365 компания объяснила, что этот компактный режим для чатов начнет развертываться в настольном приложении Teams в середине февраля. Как только он станет доступен, опция появится в Настройки> Общие> Плотность чата, где пользователи смогут выбирать между «Удобный» (текущий опыт) и «Компактный». Вы можете увидеть, как выглядит компактный режим на изображении выше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex
+3Новостей: 14024
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083