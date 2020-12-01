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Режим докладчика Microsoft Teams получит макеты Reporter и Side-by-Side в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:31
  • Просмотров: 114

Режим докладчика Microsoft Teams получит два новых макета для собраний. Действительно, по данным Центра администрирования Microsoft 365, представления Reporter и Side-by-Side начнут развертываться для пользователей настольной версии в середине августа.

Режим докладчика Microsoft Teams в настоящее время предоставляет только макет Standout для настройки внешнего вида докладчика при презентации на собраниях, но эти новые функции помогут сделать собрания Teams более профессиональными. В режиме Reporter участники будут видеть видеопоток и контент над плечом докладчика в качестве наглядного пособия, подобно ведущему новостей во время выпусков теленовостей.


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Макет Side-by-Side — это еще один новый макет, который появился в режиме докладчика на собраниях Microsoft Teams, чтобы отображать видеопоток докладчика вместе с контентом. «Когда докладчик выбирает режим Side-by-Side, участники будут видеть его видеопоток и контент, наложенные на фоновое изображение», - пояснила компания.

Хотя эти новые макеты впервые станут общедоступными для всех коммерческих клиентов по всему миру в ближайшие недели, компания также планирует развернуть их для клиентов GCC в сентябре.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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