Microsoft теперь обеспечивает комплексную защиту с помощью новых возможностей мультиоблачной среды
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:25
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Компания Microsoft объявила о новых возможностях работы с несколькими облаками, чтобы помочь клиентам улучшить видимость и контроль над несколькими облачными провайдерами, рабочими нагрузками, устройствами и цифровыми удостоверениями из централизованного представления управления.
Компания подтверждает свою приверженность защите своих клиентов в различных облачных системах, продвигая нативные возможности Microsoft Defender for Cloud на Google Cloud Platform (GCP). Теперь Microsoft также стала единственным облачным провайдером с нативной многооблачной защитой для Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) и GCP.
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Microsoft также запустила публичную предварительную версию CloudKnox Permissions Management, которая обеспечивает полную видимость удостоверений пользователей и рабочих нагрузок в облаках. Она поставляется с автоматизированными функциями, которые реализуют доступ с минимальными правами и используют непрерывный мониторинг на основе машинного обучения для обнаружения и устранения подозрительных действий.
Кроме того, компания представила базовые журналы, которые позволяют Microsoft Sentinel проверять большие объемы данных и обнаруживать угрозы высокой степени серьезности и малозаметности. Она также запустил новую возможность архивирования данных, чтобы увеличить срок хранения данных с двух до семи лет. Аналитики безопасности теперь могут более эффективно просеивать большие объемы данных безопасности из всех журналов, аналитики и архивов с новым опытом поиска.
Microsoft также представляет ряд других обновлений для обеспечения комплексной защиты. Теперь пользователи могут защитить удостоверения рабочей нагрузки с помощью Azure Active Directory (Azure AD) и обеспечить безопасную обработку платежей в облаке с помощью Azure Payment HSM.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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