Microsoft анонсировала CloudKnox Permissions Management в качестве предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: 23-02-2022, 20:30
- Просмотров: 316
Компания Microsoft анонсировала CloudKnox Permissions Management, решение, которое помогает компаниям управлять разрешениями любого удостоверения в любом облаке. Как средство управления правами облачной инфраструктуры, сокращенно CIEM, CloudKnox Permissions Management является уникальным и унифицированным решением. По своей сути, оно предназначено для устранения отсутствия видимости облачных удостоверений и утечки разрешений, которая возникает в организации, которая может использовать несколько облаков.
• CloudKnox Permissions Management предлагает подробный обзор всех удостоверений и их разрешений и используемых разрешений в вашей облачной инфраструктуре, поэтому вы можете раскрыть любое действие, выполненное любым удостоверением на любом ресурсе;
• CloudKnox Permissions Management позволяет корректировать избыточные разрешения и автоматизировать применение политики минимальных привилегий;
• Для любых случайных или одноразовых сценариев, когда удостоверению необходимо выполнить определенный набор действий с набором конкретных ресурсов, удостоверение может запрашивать эти разрешения по запросу в течение ограниченного периода времени;
• Предупреждения об обнаружении аномалий и выбросов на основе машинного обучения будут уведомлять вас в случае подозрительной активности.
Любой, кто заинтересован в публичной предварительной версии, может зарегистрироваться на веб-сайте Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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