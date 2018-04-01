Microsoft выпускает Azure Sphere версии 22.02
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:02
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Microsoft объявила о выпуске Azure Sphere версии 22.02. В январе компания отменила релиз ОС Azure Sphere версии 22.01 из-за проблем в канале Retail Eval и подтвердила, что следующая версия будет выпущена во второй половине февраля.
Если ваши устройства подключены к Интернету, они получат обновленную ОС из облака. Вам будет предложено установить обновленный SDK при следующем использовании, или вы можете установить его сейчас. Чтобы установить последнюю версию SDK, см. краткое руководство по установке для Windows или Linux:
• Quickstart: Install the Azure Sphere SDK for Windows;
• Quickstart: Install the Azure Sphere SDK for Linux;
Новые и измененные функции в ОС 22.02
Релиз 22.02 ОС Azure Sphere включает обновление ядра Linux (5.10.70) и поддержку релиза и обновления DHCP.
Релиз и обновление DHCP
ОС Azure Sphere теперь поддерживает релиз и обновление DHCP с помощью новых API, чтобы приложения высокого уровня могли управлять арендой IP-адресов своих устройств.
Новые и измененные функции в SDK 22.02
Релиз 22.02 пакета SDK для Azure Sphere включает в себя поддержку Windows 11, обновления для поддержки 64-битного времени, изменение ведения журнала по умолчанию в CLI и обновление библиотеки аутентификации для CLI.
Поддержка Windows 11
Windows 11 теперь поддерживается для разработки Azure Sphere. Если вы используете Windows 11, установите пакет SDK версии 22.02 (или новее).
Поддержка 64-битного времени
В релизе SDK 22.02 обновлена поддержка 64-битного времени для приложений высокого уровня. Это обновление исправляет неожиданное поведение, появившееся при поддержке 64-битного времени в релизе 20.10.
Настройка ведения журнала Azure Sphere CLI
Azure Sphere CLI больше не записывает файлы журналов на локальный диск по умолчанию. Дополнительные сведения о том, как включить и настроить ведение журнала, см. в Manage log files.
Аутентификация Azure Sphere CLI перенесена с ADAL на MSAL
Azure Sphere CLI теперь использует Microsoft Authentication Library (MSAL), а не Active Directory Authentication Library (ADAL), поддержка которой прекращается. Использование Azure Sphere CLI не изменилось в результате перехода на MSAL, и никаких действий со стороны клиента не требуется.
Azure Sphere Classic CLI по-прежнему используется ADAL, но он будет обновлен до даты выхода ADAL из эксплуатации 30 июня 2022 года. Microsoft по-прежнему рекомендует перейти на новый Azure Sphere CLI.
Новые и измененные функции в 22.02 для Visual Studio или расширений Visual Studio Code для Azure Sphere
Расширение Azure Sphere для Visual Studio 2022 теперь доступно в дополнение к существующему расширению для Visual Studio 2019. Теперь минимальная поддерживаемая версия Visual Studio 2019 — 16.11.
Расширения Visual Studio и Visual Studio Code для Azure Sphere теперь предоставляют следующие возможности:
• Настройте Wi-Fi в Azure Sphere Explorer;
• Просмотрите историю развертывания в Azure Sphere Explorer;
• Откройте представление дизассемблирования в Visual Studio Code во время отладки;
Настройка Wi-Fi в Azure Sphere Explorer
Теперь вы можете добавлять сети Wi-Fi, подключаться к ним, включать или отключать их и забыть о них из графического интерфейса Azure Sphere Explorer.
Просмотр истории развертывания
Теперь вы можете просматривать все развертывания для данной группы устройств с помощью Azure Sphere Explorer, включая дату и идентификатор компонента каждого развертывания.
Открытие дизассемблированного представления во время отладки
Представление дизассемблирования обеспечивает низкоуровневое представление вашего собственного кода и дополняет обычный пошаговый отладчик. Это изменение в расширении Visual Studio Code теперь обеспечивает те же возможности дизассемблирования, что и в Visual Studio.
Новые и обновленные образцы, фрагменты кода и проекты галереи для 22.02
• В новом образце DHCP показано, как использовать новые API для релиза или обновления IP-адреса, назначенного DHCP-сервером устройству;
• Образец обнаружения службы DNS был обновлен, чтобы сделать его более устойчивым к отключению от сети;
• Образец связи Inter-core был обновлен, чтобы в нем не отображалось дополнительное диалоговое окно при его открытии в более новых версиях Visual Studio;
• В новом фрагменте кода Get Azure Sphere Device ID показано, как использовать Azure Sphere API для получения идентификатора устройства в приложении высокого уровня;
• Новый проект Industrial Device Controller в галерее Azure Sphere демонстрирует, как подключить Azure Sphere к различным нижестоящим устройствам Modbus для сбора данных телеметрии в реальном времени;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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