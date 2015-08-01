Вскоре вы сможете переключать учетные записи в веб-приложениях Microsoft 365 без выхода из системы

Пользователи могут входить в несколько рабочих и личных учетных записей в веб-приложениях Microsoft 365 в одном браузере. Это также позволяет им плавно переключаться между учетными записями без необходимости выхода и повторного входа.

Если у вас несколько учетных записей Microsoft для работы и личного пользования, и вы также используете приложения Microsoft 365, такие как Excel, Word, PowerPoint, OneDrive, Outlook и другие в Интернете, то ваша жизнь в Интернете скоро станет намного проще благодаря Microsoft.До сих пор было возможно одновременно войти только в одну учетную запись Microsoft в браузере. Если вы хотите вместо этого использовать другую учетную запись, вам сначала нужно выйти из своей текущей учетной записи, а затем войти в другую. Это архаичный пользовательский опыт, который больше похож на рутинную работу, если вы используете несколько личных и рабочих учетных записей в одном экземпляре браузера.Конечно, есть обходные пути, когда вы можете создавать отдельные профили в браузере, использовать разные браузеры для разделения рабочих процессов или просто не выполнять личные действия на рабочем компьютере, и наоборот.Однако иногда эта необходимость неизбежна, и до сих пор Microsoft заставляла вас выходить из одной учетной записи, чтобы войти в другую. Это скоро изменится, как видно из записи с Feature ID 70801 в дорожной карте Microsoft 365. В ней говорится следующее:Ожидается, что Microsoft выпустит эту функцию в апреле 2022 года.Узнать другие подробности можно здесь